Ospedale Profili, l’affondo del Pd: "Basta bugie, dite tutta la verità"

"Se si vuole rendere un servizio utile ai cittadini di Fabriano e dell’area montana, anziché prenderli in giro, io credo che sul futuro della Palazzina per le Emergenze all’ospedale Profili vada fatta un’operazione di verità". Torna sul nodo che nei giorni scorsi ha già sollevato polemiche, il capogruppo regionale del Pd, Maurizio Mangialardi, che chiede di non mischiare "le carte, come fanno gli esponenti del centrodestra, e, soprattutto, restando ai fatti. Fatti che purtroppo – aggiunge – sono impietosi per la giunta Acquaroli e che rappresentano una colossale presa in giro per quelle comunità. La verità, infatti, è che nonostante i continui proclami dell’assessore Baldelli e le sue innumerevoli presentazioni pubbliche, a oltre tre anni dalla vittoria elettorale del centrodestra quel progetto resta ancora un semplice foglio di carta. Chi non ricorda le roboanti dichiarazioni fatte dallo stesso assessore proprio a Fabriano, quando promise che l’avvio della gara sarebbe avvenuto nel 2022 e i lavori sarebbero iniziati nell’autunno successivo? Le arrampicate sugli specchi come quella del consigliere regionale Marco Ausili non fanno che rendere la situazione ancora più grottesca".

"Con varie interrogazioni – continua il capogruppo del Pd – più volte ho sollecitato la giunta Acquaroli ad accelerare la realizzazione di questo intervento atteso e fondamentale per la sanità del fabrianese, per il quale, non va dimenticato, nella precedente legislatura erano stati reperiti ben 12 milioni. Che poi alcuni costi possano essere aumentati richiedendo un aggiornamento dei prezzari ci può stare".