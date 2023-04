Ospedale, rimossi i moduli che ospitavano la Tac: disagi in strada

Dall’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco di Osimo in pieno centro storico sono stati rimossi ieri mattina i moduli prefabbricati che erano stati necessari per ospitare la Tac provvisoria containerizzata. I moduli sono stati trasportati con automezzi di grandi dimensioni, posizionati con autogru e assemblati sul posto. Intanto la Tac definitiva è già in funzione.

Contenuti i disagi al traffico del rione San Marco, soprattutto nelle vie Cinque torri e Leopardi, dove sempre ieri mattina, e fino al 31 luglio, saranno in corso i lavori di manutenzione straordinaria del tetto della chiesa, con annessa mini rivoluzione del traffico e della sosta.