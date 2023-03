Ospedale, si cercano spazi per gli ambulatori

Mentre il progetto della nuova palazzina dell’emergenza da costruire accanto all’ospedale è in stallo, si cercano nuovi spazi per le attività ambulatoriali e non solo. All’ospedale Profili è in corso uno studio della direzione ospedaliera per potenziare i servizi e riorganizzare le attività. Si stanno cercando nuovi locali per rendere le visite ambulatoriali più agevoli. L’ospedale Profili soffre per colpa di 4.500 metri quadrati che sono ancora inagibili da quasi sette anni e cioè dal terremoto del 2016. La direzione si sta concentrando al secondo piano dell’ospedale dove c’era il reparto di Ginecologia e i posti letto della Pediatria quando era ancora Unità Operativa Complessa. Questo reparto oggi è in funzione solo per sei ore nei feriali e senza posti letto. Lo spazio rimasto inutilizzato quindi permette di potenziare le visite specialistiche. In particolare per pediatria, ginecologia e riabilitazione si sta studiando un nuovo progetto per permettere ai pazienti di poter usufruire di visite che prima era necessario fare altrove.

Le nuove prestazioni dovrebbero essere inserite nelle prossime settimane nelle agende Cup con particolare attenzione ai piccoli pazienti e ai disturbi dell’età evolutiva. Un secondo studio riguarda invece il piano terra. Con il trasferimento, in altri locali, a ridosso del semaforo, della storica farmacia comunale si sono liberati una serie di spazi, tra lo storico ingresso del Profili e l’abside di Sant’Agostino. Si sta cercando quindi di recuperare questo spazio e portare qui alcuni ambulatori o in subordine alcuni uffici. Da quasi sette anni, con quella grande porzione di ospedale inagibile infatti sono tanti i servizi che hanno perso spazi vitali: lo studio disposto dalla direzione ospedaliera consentirà di trovare nuovi locali e renderli funzionali. Tra le necessità quella del laboratorio analisi che oggi si trova in Radiologia ma avrebbe bisogno di una superfice maggiore e una dislocazione accessibile direttamente dall’esterno e dal Cup. Gli spazi dell’ex farmacia potrebbero rivelarsi preziosi per portare avanti tutti i servizi sanitari.

Il cantiere per la palazzina dell’emergenza non si aprirà presto. "Il progetto esecutivo – ha spiegato il consigliere regionale Carlo Ciccioli - è in fase di verifica e nonostante ben tre adeguamenti ai prezziari dei costi delle materie prime e richieste di integrazioni che si sono rese necessarie a seguito dell’appalto dell’aprile 2019, si sta recuperando il tempo perso". A gennaio dello scorso anno l’assessore regionale Baldelli aveva parlato di "gara entro l’estate e avvio probabile del cantiere in autunno (lo scorso, ndr)".

