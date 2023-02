Ospedale di Ancona, il sovrappasso è realtà. Le strade chiuse

Ancona, 14 febbraio 2023 – “Attenzione alla viabilità di Torrette mercoledì notte". Il Comune annuncia l’interruzione della viabilità su via Conca per consentire la posa del pezzo principale del sovrappasso che consentirà ai pedoni di passare dal parcheggio di via Metauro alla cittadella ospedaliera senza fermare il traffico attraverso la chiamata del semaforo e senza rischiare di essere investiti. Un’opera storica per l’ospedale e per la città che da anni attendeva il collegamento per evitare l’attraversamento della strada per raggiungere in modo sicuro la cittadella sanitaria. Oltre a via Conca saranno chiusi anche gli svincoli della Variante 76 statale 16 in direzione Ancona centro, ad eccezione dei mezzi di soccorso, specie per quelli diretti al vicino ospedale regionale. La riapertura della strada più trafficata della città avverrà verso le 6 di giovedì mattina. La notizia e le modalità intervento sono state presentate dall’amministrazione sui suoi canali social e sul proprio sito internet per avvisare la cittadinanza in modo da evitare disagi. Come annunciato dallo stesso assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini, al Carlino un paio di settimane fa, nella notte tra domani e giovedì la ditta incaricata dell’intervento poserà il corpo principale dell’opera sui due piloni già piazzati nelle scorse settimane....