"Ospedale, vogliamo risposte dalla Regione"

E’ il giorno della verità per la sanità cittadina. Si aprirà alle 17 (è possibile seguirlo in diretta streaming) il consiglio aperto sul tema voluto con forza dalla maggioranza guidata dal sindaco Ghergo per avere "certezze e tempi certi" sui cantieri che non si sono ancora aperti.

Dovrebbero essere presenti il governatore Francesco Acquaroli, l’assessore Baldelli e quello regionale alla Sanità Filippo Saltamartini già approdato in città il mese scorso dopo gli attacchi ricevuti dal primo cittadino e dalla sua maggioranza sull’ala dell’ospedale Profili chiusa dal 2016. Invitato al consiglio aperto di oggi anche il commissario straordinario per la Ricostruzione sisma Guido Castelli.

"Si tratta – rimarca dalla maggioranza Paolo Paladini - di un appuntamento molto importante, fortemente voluto da questa amministrazione, per avere risposte certe in merito: ai finanziamenti relativi alla ristrutturazione dell’ala terremotata dell’ospedale, ma anche alla richiesta di una continuità assistenziale h24 per pediatria, attualmente assente. E poi all’abbattimento delle intollerabili liste di attesa che costringono i pazienti dell’entroterra montano quando va bene, ad un nomadismo di centinaia di chilometri, quando va male a doversi rivolgersi alle strutture private a pagamento e quando va malissimo a rinunciare proprio alle cure mediche. Sono questi i punti che stanno maggiormente a cuore alla cittadinanza e sui quali il partito democratico insisterà".

L’obiettivo dell’incontro di oggi pomeriggio quindi, come ha già avuto modo di spiegare il sindaco Daniela Ghergo è di discutere delle "maggiori preoccupazioni della sanità del nostro territorio. In primis, dell’ospedale Profili, il maggiore presidio ospedaliero delle aree interne della regione, i cui lavori di ristrutturazione e ampliamento (la nuova palazzina chirurgica i cui lavori sarebbero dovuti partire negli anni scorsi) non sono partiti. Così come della sanità territoriale, centrale in un territorio che ha un bacino di utenza vasto come il nostro, e che si trova in grande difficoltà. Ho chiesto anche al commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli di poter essere presente per illustrarci lo stato dei finanziamenti previsti. Sarà un’opportunità per rappresentare le istanze di un intero territorio che merita di avere un ruolo centrale nelle politiche sanitarie regionali".

I cittadini potranno intervenire al consiglio aperto di oggi pomeriggio inviando una mail a: presidente. consiglio@comune.fabriano.an.it.

Sara Ferreri