"Ospitare pannelli fotovoltaici su edifici a uso non residenziale"

Dalla giunta Fiordelmondo arriva un invito ad ospitare pannelli fotovoltaici sopra gli edifici ad uso non residenziale. Si chiede in particolare la concessione di diritto reale di godimento (esempio il diritto di superficie, ecc.), impianti fotovoltaici "per la produzione di energia elettrica da parte di eventuali futuri operatori economici, anche in prospettiva della costituzione di future comunità energetiche". Saranno dunque individuate delle aree che possono essere prese in considerazione per tale scopo (zona industriale o comunque posta in zone ad uso produttivo). Gli stessi uffici dovranno predisporre la redazione di una apposita mappa territoriale. "La delibera – spiegano dalla giunta – nasce dalla consapevolezza che gli indirizzi generali sull’idoneità dei siti che possono essere destinati a tali impianti, così come previsto dalle norme, da un lato risultano estremamente generici, con il rischio di una proliferazione incontrollata di impianti a terra in particolare su suoli agricoli. Dall’altro privilegiano e agevolano l’installazione di impianti su edifici con contestuale rimozione di coperture in cemento amianto. La stessa norma di legge che prende in esame tali aspetti, definisce anche le comunità energetiche".