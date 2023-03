’Ospiti della Form’, al Valle arrivano Canino e Scaramuzzino

La rassegna ‘Gli Ospiti della Form oggi (ore 19) fa tappa al Teatro Valle di Chiaravalle, dove si esibiranno Bruno Canino al pianoforte, grande interprete internazionale, e Giovanni Scaramuzzino al mandolino, specialista del repertorio per questo strumento. Il duo propone un affascinante concerto di musiche originali scritte per mandolino e pianoforte da compositori di varie epoche. Tra i brani previsti, la Sonatina in do minore e Rondò a Capriccio op. 129 di Beethoven, la Sonata per Camera di Giovanni Battista Gervasio, Tre pezzi di Franco Margola, la Sonatina Tritematica n.12 di Luciano Chailly e il Capriccio Spagnuolo Op. 276 di Carlo Munier.