Ossessionato dalla barista. La tormenta e la minaccia: "Posso farti male, ti uccido"

Si invaghisce della barista e dopo essersi dichiarato più volte, anche in maniera spinta, ed essere stato respinto dalla donna, inizia a tormentarla presentandosi al bar ubriaco e con fare molesto continuando il corteggiamento imperterrito. Per mesi la vittima, dipendente di un pubblico esercizio a Falconara, avrebbe subito l’ossessione dell’uomo tanto da avere paura e rimanere da sola al bar, soprattutto la sera, quando doveva chiudere. Lui infatti sarebbe arrivato a minacciarla di morte. "Con le conoscenze che ho è un attimo che ti tolgo la vita", le avrebbe promesso l’uomo, "mi è scaduto il Daspo, adesso posso tornare a fare danni, adesso posso farti molto male". La donna ha sporto denuncia ai carabinieri e il molestatore, un 35enne della provincia di Taranto (è residente a Falconara) è finito a processo per minacce gravi continuate. E’ difeso dall’avvocato Filippo Paladini. Gli episodi risalgono a febbraio del 2023, quelli oggetto della denuncia, ma anche in precedenza l’imputato avrebbe tenuto un comportamento molesto nei confronti della vittima che ieri ha testimoniato in tribunale, davanti alla giudice Tiziana Fancello. "Era un anno e mezzo che quel cliente dava fastidio a me e alle mie colleghe – ha raccontato la donna, 34 anni, originaria di Torino ma residente a Falconara – gli episodi si sono poi fatti sempre più gravi. Una sera, erano le 20.30, lui si è presentato due volte al bar, sempre più ubriaco, mi ripeteva che dovevo stare con lui ma io l’ho mandato via. E’ tornato arrabbiato e mi ha detto adesso mi è finito il Daspo, posso tornare a fare danni, posso farti molto male. C’era il mio ragazzo e gli ho detto di chiamare i carabinieri. Il cliente si è avvicinato a lui in malo modo, testa a testa, e gli ha detto tu non merito io invece sì. Ci siamo chiusi dentro al bar in attesa dei carabinieri. Avevo paura di lui, era imprevedibile". La barista, parte civile nel processo con l’avvocato Enrico Barcaglioni, ha spiegato in aula che si faceva sempre aspettare da qualcuno per tornare a casa, se non era il fidanzato era il padre. "Voleva stare con me – ha continuato la 34enne – ma io no, allora mi diceva tu non sai chi sono io e le conoscenze che ho, è un attimo che ti tolgo la vita. Una sera, prima della denuncia che ho fatto il 18 febbraio del 2023, ha scaraventato a terra un tavolino, poi si piazzava davanti all’ingresso del bar e mi fissava minaccioso. Anche a ridosso delle udienze in tribunale viene al bar a fissarmi".