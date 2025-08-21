Ostaggi dei lavori: i residenti si ribellano

I residenti del centro storico continuano a vivere gravi disagi legati alla carenza di parcheggi. Cantieri, lavori ed eventi mettono ogni anno sempre più in difficoltà gli ultimi irriducibili abitanti del cuore della città. La questione è stata urlata durante tutti i consigli di quartiere, anche l’ultimo a luglio, primo dell’era Glorio. "In tutte le campagne elettorali, compresa quella che ha portato all’attuale amministrazione, si è parlato molto di favorire la residenzialità in centro attraverso misure concrete capaci di trattenere chi già vi risiede e attrarre nuovi nuclei familiari. A oggi, però, la realtà è ben diversa – dicono i consiglieri di opposizione di Progetto civico Osimo 2030 con l’ex sindaco Francesco Pirani in testa, raccogliendo il malcontento -. La già complessa situazione è aggravata dal protrarsi dei lavori di ristrutturazione a Palazzo Campana, che hanno cancellato numerosi posti auto a piazza Dante e che dureranno almeno fino al 31 dicembre, secondo quanto riferito dalla sindaca nel Consiglio di quartiere il 30 giugno". Desta preoccupazione il rispetto delle tempistiche promesse, dato che il cantiere sembra fermo da tempo.

"Nel silenzio dell’Istituto Campana su questo tema, anche l’Amministrazione comunale sembra ignorare le difficoltà quotidiane di chi vive nel salotto cittadino. Nello stesso Consiglio la sindaca si è presa l’impegno di valutare l’abolizione dell’alta rotazione a piazza Rosselli e piazza Dante, corrispondendo come Comune i mancati introiti alla Osimo Servizi spa ma ancora nulla di fatto, solo parole". Consiglieri e residenti manifestano perplessità sui tempi per mettere in campo le soluzione: "È indispensabile studiare con urgenza soluzioni alternative per ridurre i disagi e prevedere forme di ristoro per i residenti che, pur avendo pagato regolarmente l’abbonamento, hanno visto ridursi drasticamente le possibilità di parcheggio. In caso contrario, le promesse fatte in campagna elettorale rischiano di rimanere soltanto slogan: belle parole ma prive di effetti concreti". In programma la revisione e il potenziamento del Piano mobilità sostenibile e il Piano abbattimento barriere architettoniche. Ogni anno verrà stilato il Piano di manutenzioni di asfalti e marciapiedi, anche per questo è stato fatto un tour nei quartieri, per avere una prima lista di priorità. Entro fine anno sarà messo mano ai fondi a bilancio per interventi da avviare la prossima primavera.

Silvia Santini