Ostia troppo forte. Il Castello non regge

0

OSTIA MARE

3

: Osama, Bugari, Valentino (31’ st Cilenti), Palestini, Paramatti, Dovhanyk (1’ st Abagnale), Fiscaletti, Clerici (1’ st Selemby), Morais, Kari, Traini (30’ pt Dompnier). Panchina: Coccia, Garbattini, Tarulli, Bartoli, Taddei. All. Monaco

OSTIA MARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni (23’ st Baldassi), Badje (7’ st Gueye), Felici (34’ st Marralli), Greco (34’ st Lazzeri), Spinosa, Vagnoni. Panchina: Midio, Cinque, Lazzeri, Rasi, Tesauro, Pontillo. All. D’Antoni

Arbitro: Gallo di Bologna

Reti: 13’ pt Spinosa, 23’ pt Vianni, 44’ st Baldassi

Niente da fare per il Castelfidardo. Troppa la differenza tra le due squadre nel testa-coda del girone F. Amaro anche l’esordio casalingo di Francesco Monaco sulla panchina dei fidardensi. L’Ostia Mare del presidente Daniele De Rossi (presente sugli spalti del Mancini) inizia subito forte. Al 13’ Spinosa da centro area batte Osama per lo 0-1. Al 23’ arriva il raddoppio per i laziali; assist di Felici per Vianni che con un rasoterra batte Osama. Al 29’ Palestini ci prova da calcio piazzato dai 25 metri, da posizione defilata, ma la sfera colpisce il palo a portiere battuto. E’ un Castelfidardo anche sfortunato. Alla mezz’ora arriva il primo cambio per i locali, con l’esordio dell’ultimo arrivo il centrocampista francese Dompnier al posto di Traini. Al 38’ si fa vedere il Castelfidardo, Kari prolunga di testa per Palestini che non riesce però a dare forza alla palla da buona posizione. Nell’azione successiva ancora Badje con Spinosa a provarci dalla distanza, Osama respinge i due tiri pericolosi. Monaco prova a mischiare le carte a inizio ripresa. In campo Abagnale e Selemby per Dovhanyk e Clerici. Castelfidardo più propositivo, ma sono gli ospiti ad andare vicini al tris con Gueye, subentrato a Badje: rasoterra pericoloso, ma Osama c’è. I locali nel finale subiscono il terzo gol da Baldassi che con un pallonetto batte Osama.