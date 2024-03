Ostra e Loreto chiamate a difendere il fortino, il San Biagio non vuole mollare

Torna in campo oggi la Seconda Categoria con la ventiduesima giornata e Ostra e Loreto chiamate e difendere il piccolo, ma non insignificante, margine acquisito nelle ultime settimane in vetta alla classifica dei due gironi anconetani. Sono quattro i punti di vantaggio dell’Ostra nel girone C sull’Argignano, che ospita una big, il Corinaldo, mentre la capolista è in trasferta sul campo della Serrana 1933. L’Ostra, risalito dalla Terza e fusosi in estate col Misa Calcio che si trovava già in Seconda, potrebbe approfittarne ed avvicinare una Prima Categoria che manca ormai da moltissimi anni. Nel girone D invece dopo un lungo alternarsi al vertice tra Loreto, FC Osimo e San Biagio, il Loreto ha messo la freccia con 5 punti di vantaggio sul San Biagio: leader in casa contro l’Europa Calcio (questa partita alle ore 15) mentre la sua più immediata inseguitrice riceve l’Osimo Stazione Five. Si gioca da orario canonico alle ore 14.30, ma alcune partite sono state posticipate alle ore 15. Programma Girone C. Avis Arcevia-Aurora Jesi; Argignano-Corinaldo; Cupramontana-Le Torri Castelplanio; Olimpia Ostra Vetere-Leonessa Montoro; Rosora Angeli-OJ Falconara; Serrana 1933-Ostra Calcio; Monsano-Terre del Lacrima; Palombina Vecchia-Trecastelli. Programma Girone D. Nuova Sirolese-Agugliano Polverigi; Piano San Lazzaro-Ankon Dorica; Candia Baraccola-Atletico Ancona; FC Osimo-Colle 2006; Loreto-Europa Calcio; San Biagio-Osimo Stazione Five; Giovane Offagna-SA Castelfidardo; GLS Dorica-Villa Musone.

Andrea Pongetti