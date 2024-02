Ostra e Loreto prendono il largo nei due gironi

Vola l’Ostra nel campionato di Seconda Categoria con l’ennesima vittoria, stavolta in casa con un rotondo 3-0 sulla Leonessa Montoro, che permette alla squadra ostrense di arrivare ai 2/3 di campionato con quattro punti di vantaggio sull’Argignano secondo in classifica.

Le altre continuano a perdere colpi e la lotta per la promozione diretta sembra ormai un discorso a due visto che la terza, l’Avis Arcevia, è ormai otto punti sotto. Nel girone D vince ancora il Loreto, 3-2 in casa sull’Agugliano Polverigi e anche qui i punti di vantaggio sulla seconda in classifica sono quattro per la sconfitta interna dell’FC Osimo, con una corsara Ankon Dorica che fa il colpo di giornata. 20° Giornata. Girone C. Risultati. Avis Arcevia-Trecastelli 1-0; Cupramontana-OJ Falconara 5-1; Monsano-Aurora Jesi 2-0; Olimpia Ostra Vetere-Terre del Lacrima 1-1; Ostra Calcio-Leonessa Montoro 3-0; Palombina Vecchia-Argignano 2-2; Rosora Angeli-Corinaldo 1-1; Serrana 1933-Le Torri Castelplanio. Classifica. Ostra Calcio 45; Argignano 41; Avis Arcevia 37; Corinaldo 36; Olimpia Ostra Vetere 34; Terre del Lacrima 32; Monsano 31; Trecastelli 28; Le Torri Castelplanio 27; Cupramontana 25; Palombina Vecchia 21; Serrana 19; Leonessa Montoro 17; Aurora Jesi 14; Rosora Angeli 13; Olimpia Falconara 12.

Prossimo turno. Argignano-Avis Arcevia; Aurora Jesi-Cupramontana; Corinaldo-Monsano; Le Torri Castelplanio-Ostra Calcio; Leonessa Montoro-Palombina Vecchia; Trecastelli-Rosora Angeli; Terre del Lacrima-Serrana 1933; Olimpia Falconara-Olimpia Ostra Vetere.

Girone D. Risultati. Atletico Ancona-Colle 2006 rinviata; Candia Baraccola-Europa Calcio 2-2; FC Osimo-Ankon Dorica 1-2; GLS Dorica-Osimo Stazione Five 2-1; Loreto-Agugliano Polverigi 3-2; Nuova Sirolese-SA Castelfidardo 4-4; Piano San Lazzaro-Villa Musone 2-3; San Biagio-Giovane Offagna 2-1. Classifica. Loreto 46; FC Osimo 42; San Biagio 41; Nuova Sirolese 39; Ankon Dorica, SA Castelfidardo 37; GLS Dorica, Agugliano Polverigi 34; Villa Musone 30; Candia Baraccola 23; Piano San Lazzaro 22; Europa Calcio, Osimo Stazione Five 17; Giovane Offagna 15 (-1); Atletico Ancona 10; Colle 2006 2.

Prossimo turno. Europa Calcio-Atletico Ancona; Ankon Dorica-Candia Baraccola; Agugliano Polverigi-FC Osimo; Giovane Offagna-GLS Dorica; Villa Musone-Loreto; Osimo Stazione Five-Nuova Sirolese; Colle 2006-San Biagio; SA Castelfidardo-Piano San Lazzaro.

Andrea Pongetti