Ostra, il burattinaio Strinati con "Il castello degli spaventi"

Spettacolo per ragazzi oggi (ore 17) al Teatro La Vittoria di Ostra. In vista di Halloween il burattinaio Vladimiro Strinati mette in scena ‘Il castello degli spaventi’, commedia per burattini, oggetti e attore adatta a un pubblico dai 4 anni in su. Nello spettacolo Danilo Conti e Valerio Strinati, la coppia comica formata da Fagiolino e Sganapino, sono in fuga dopo l’ennesimo disastro. Giunti in una terra di nessuno vengono ospitati e sfamati da una stravagante ostessa, la Strega Monticella, che li intrappola con incantesimi e intrugli. La locanda si rivela però un luogo abitato da strane creature. I due monelli vengono assoldati dal dottore e mago Balanzone e dal suo fedele e inquietante servitore Heidy Lamar per sconfiggere la paura e superare una prova di coraggio.