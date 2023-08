OSTRA, Ponte del Coppetto: ok al progetto - Approvato intervento per ripristino territorio alluvionato

La conferenza dei servizi ha approvato il progetto del ‘ponte del Coppetto’ che collega i comuni di Ostra e di Ostra Vetere. Il nuovo manufatto, progettato dall’ingegnere Luigino Dezi, è in acciaio con un impalcato sottile sostenuto da tiranti collegati ai due archi laterali. Particolare attenzione è rivolta alla compatibilità del ponte con il delicato contesto di un territorio duramente colpito dall’alluvione dello scorso settembre particolarmente vulnerabile alle criticità idrauliche. Per tale motivo l’attraversamento, che ha una luce di circa 50 metri senza pile in alveo, è rialzato rispetto ai livelli di piena attesi. "Un altro intervento importante per il ripristino del territorio colpito dall’alluvione – ha evidenziato il presidente della Regione e commissario Francesco Acquaroli -. Siamo alla conclusione delle procedure amministrative per la costruzione del nuovo ponte. C’è voluto tempo, ma è bene ricordare che inizialmente era stata previsto un ponte provvisorio propedeutico alla realizzazione di quello definitivo. La scelta operata di costruire direttamente il ponte definitivo consente di dimezzare i tempi previsti per la realizzazione dell’opera. Tra l’altro non ci limiteremo a ricostruire il ponte del Coppetto, nel Piano delle opere strutturali dell’Ordinanza 10112023 ne sono previsti altri tra cui quello di Pianello di Ostra che ha priorità assoluta".