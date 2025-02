Ostra senza guardia medica: scatta la protesta

Il Comune senza Guardia Medica nel week-end, "costretti a recarci a Pronto Soccorso di Senigallia". A raccontare la disavventura è una 61enne che domenica è risultata positiva allo streptococco: "Ho effettuato il tampone risultando positiva e come mi era stato detto dal mio medico ho iniziato somministrazione di antibiotico e antinfiammatorio – spiega la donna – domenica mi sono svegliata ed avevo parte dello zigomo sx gonfio e arrossato. Ho chiamato il 112 e ho scoperto che non c’era a disposizione la Guardia Medica. Quella di competenza era Senigallia, ho chiamato per avere una visita domiciliare ma mi è stato risposto che era prevista solo per motivi urgenti, tipo respirazione difficoltosa. L’ invito è stato quello di recarmi personalmente a Senigallia nonostante il mio stato di salute". La donna si è recata al Pronto Soccorso: "Sono arrivata alle 11 e ho atteso, debole e senza aver pranzato. Ritengo che la situazione sia vergognosa, considerando anche l’alta percentuale di contagio di questo batterio, nonostante io abbia indossato la mascherina che ho portato da casa". La mancanza di guardie mediche nell’hinterland, viene spesso evidenziata dai pazienti che, soprattutto durante il week-end, sono costretti a recarsi in ospedale ed affrontare lunghe code prima di essere visitati.