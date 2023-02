Ostra, sfida di baskin e cena con i campioni

La mobilitazione per aiutare chi è sato colpito dall’alluvione non si ferma. E a proporre iniziative di solidarietà sono anche semplici cittadini come, in questo caso, Alberto Bigelli e Katiuscia Polverari, che vivono nei territori colpiti dalla tragedia dello scorso 15 settembre.

"Per cercare di aiutare amici e conoscenti che in una notte hanno perso tanto se non tutto quello che avevano costruito in una vita – dicono Alberto e Katiuscia – abbiamo pensato di organizzare assieme al G.S. Casine A.S.D. e con il patrocinio del Comune di Osta un evento che si svolgerà il 25 febbraio e sarà articolato in 2 momenti. Nella prima parte ci sarà una partita di baskin alla quale parteciperanno ragazzi diversamente abili e, a seguire, una cena alla quale parteciperanno oltre agli atleti impegnati nel pomeriggio anche altre personalità del mondo sportivo".

E infatti ospiti Speciali di questo pomeriggio sportivo saranno Elisa Di Francisca, oro olimpico della scherma, e Sylvester Grey ex giocatore della NBA.

Questo evento sarà inoltre la "vetrina" per il lancio di una seconda iniziativa che consiste in un’asta on-line di oggetti personali autografati di atleti di fama nazionale e mondiale delle varie discipline sportive.

"Il tutto sarà organizzato in maniera trasparente e il ricavato – sottolineano – sarà interamente devoluto al Comune di Ostra tramite un conto corrente da loro messo a disposizione. Tramite questo evento vogliamo tenere alta l’attenzione affinché non ci si dimentichi di noi e del nostro territorio perché come spesso accade, dopo la tempesta mediatica iniziale, si spengono i riflettori e tutto rientra ‘nella normalità’ quando invece di normale non c’è nulla". Un modo, insomma, per aiutare e soprattutto ricordare come i territori sono ancora alle prese con enormi problemi.