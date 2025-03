Ostra, strade pericolose: scatta la protesta

Con una lettera diretta al presidente della Provincia, al Responsabile Area Viabilità - Gestione e sviluppo e al Referente del Reparto Operativo esterno di Jesi un privato cittadino di Ostra ha segnalato il forte degrado e la grande pericolosità di un tratto di strada Provinciale.

"A Ostra lungo la Strada Provinciale nr.18 Jesi-Monterado al Km. 17,50/17,80 compresi tra in numeri civici 1/33 di Via G. Matteotti in prossimità della Scuola Media A. Menchetti vi è un notevole dislivello della sede stradale che rende pericoloso sia il transito dei pedoni (ogni giorno centinaia di ragazzi frequentano il plesso scolastico) sia dei mezzi. Si vuole anche ricordare che dopo l’alluvione del 2022, su tale strada provinciale il traffico è aumentato a causa della chiusura del ponte del Vaccarile. Per l’incolumità pubblica si chiede un tempestivo intervento" si legge nel documento.