Ostra, un debutto amaro. Sconfitta a tempo scaduto

1968
0
ALMA FANO
1
1968: Piergiovanni, Verdenelli (82’ Bigelli), Bachetti, Conti, Castignani, Omenetti (93’ Giusti), Bodje (71’ Olivi), Bonvini (46’ Landi), Zupo (61’ Rossetti), Curzi, Calcina. All. De Filippi
ALMA FANO: Santini, Scarlatti, Cecchini, A.Omiccioli, Fontana, Mattioli, Malshi (53’ Moschella), Pierpaoli, Zaccardo (79’ Niang), N.Palazzi (49’ M.Palazzi), Sartori (93’ Manuelli). All. M.Omiccioli
Arbitro: Giorgini di Jesi
Rete: 92’ Moschella
Note: stadio di Pianello esaurito (rilevante rappresentanza ospite), 600 spettatori circa. Ammoniti Bonvini, Bachetti, M.Palazzi, Omiccioli.
Il ritorno dell’Ostra in Promozione dopo 19 anni finisce con la beffa in extremis contro un giovane (anche 5 under in campo, tra cui il figlio d’arte Zaccardo) ma ambizioso Fano, che vuole rinverdire le glorie dell’Alma.
Decide un gol di Moschella nel recupero: subentrato, sfrutta al meglio una indecisione della difesa locale trovando la conclusione vincente. Una beffa per la neopromossa di casa, reduce da tre promozioni consecutive: messo benissimo in campo da De Filippi, l’Ostra (senza Marzano) offre una prova di grande intensità e collettivo, con giocatori che, da tempo assieme, si trovano a memoria: già il pari le sarebbe stato stretto.
Ospiti pericolosi con N.Palazzi al 3’, poi quasi solo Ostra: Calcina insidioso al 18’ e al 35’, i locali reclamano invano un rigore per mano in area al 42’ ma al 40’ Piergiovanni è decisivo.
Ripresa: Bodje, scatenato, costringe Santini alla superparata al 55’. Calcina incontenibile sulla fascia, cross per Olivi, che calcia male (72’). Il Fano (privo del bomber Gucci) pare accontentarsi dello 0-0, ma il guizzo di Moschella lo fa esultare.
Andrea Pongetti