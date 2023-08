Ostra Vetere a tutto sax Un festival Masterclass

Entra nel vivo il ‘Montesaxnovo Festival & Masterclass’ di Ostra Vetere, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Lemuse con la direzione artistica di Federico Mondelci, sassofonista di fama internazionale. Il borgo storico si riempirà di musica fino al 26 agosto, grazie a concerti che si terranno in piazza Satellico (in caso di cattivo tempo all’auditorium della Banca di Credito Cooperativo). Durante i giorni del festival saranno organizzate le masterclass internazionali di sassofono guidate da prestigiosi docenti, che nei due periodi di lezioni accoglieranno quasi 80 giovani sassofonisti e 12 docenti provenienti da 14 regioni italiane e dall’estero. Domani sera è in programma un appuntamento particolare, intitolato ‘Maratona Bach’. A partire dalle 20.30, esibizioni di giovani artisti nelle piazze e nei vicoli più caratteristici di Ostra Vetere. Clou della serata sarà il concerto del pianista Gianluca Luisi, considerato dalla critica internazionale uno dei massimi interpreti della musica di Bach, tanto ad avere ottenuto il primo premio al ‘Concorso Bach’ di Saarbrucken, in Germania. A sostegno della creatività emergente quest’anno il ‘Montesaxnovo Festival & Masterclass’ prevede 3 appuntamenti che daranno vita a una sorta di rassegna nella rassegna. Il titolo è ‘Le Colline Sonanti. Festival giovani’. Si inizia domenica (ore 20) sulla terrazza panoramica di Vaccarile di Ostra, con un concerto che darà modo al pubblico anche di partecipare a una cena a base di prodotti tipici del territorio. Ad esibirsi sarà l’Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni diretta da Federico Mondelci. In programma ci sono composizioni di autori celebri come Leonard Bernstein, George Gershwin, Astor Piazzolla, Gianni Iorio e Chick Corea.

Prenotazioni presso l’Acli (3392286935 e 3391664395). Per informazioni sui concerti e il cartellone completo del festival: 071965700, lemusefestival@ògmail.com e [email protected].

r.m.