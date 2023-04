Ostra Vetere, corsa a sindaco: c’è Brunetti

Sarà una corsa a due (salvo clamorose sorprese dell’ultimo minuto che non dovrebbero esserci) quella per la poltrona di primo cittadino. Dopo la candidatura a sindaco per il centrodestra di Massimo Corinaldesi, a scendere in campo è l’ex sindaco Nicola Brunetti, sostenuto dalla lista civica "Passione Civica Ostra Vetere" che guarda invece al centrosinistra.

"La nostra lista nasce con l’obiettivo di far avvicinare i giovani all’amministrazione della cosa pubblica e non a caso il nostro gruppo è composto per la maggior parte da ragazzi tra i 25 e i 40 anni - spiega il candidato sindaco Brunetti - è un’opportunità per i giovani di interessarsi alla vita cittadina, dando un contributo concreto alla crescita della comunità, evitando così anche lo spopolamente di cui spesso sono vittimi i piccoli centri, e allo stesso tempo si crea una nuova classe dirigenti di domani". Brunetti torna in campo dopo una lunga esperienza amministrativa, sia diretta che indiretta. "Da sei anni sono in pensione e da allora ho avuto tempo e modo di dedicarmi maggiormente anche alle attività di volontariato, sia con la Protezione Civile locale che con il gruppo Auser, con il quale mi occupo di decoro urbano -aggiunge Brunetti- quando è stato chiaro che nessuno dell’attuale Giunta uscente era disponibile ad una candidatura, ho deciso di mettermi a servizio della comunità portando la mia esperienza e le mie competenze".

g. m.