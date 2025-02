Ostra Vetere, investito da un’auto: è grave

Ieri mattina un 86enne è stato investito in via Marconi a Ostra Vetere mentre era intento ad attraversare sulle strisce pedonali. Questo è quanto è emerso durante una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti sul posto subito dopo il sinistro. L’urto ha causato la caduta dell’anziano che ha battuto la testa. Immediata la chiamata al 118: dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che è atterrata a poca distanza dall’accaduto. In un primo momento, le condizioni dell’anziano sono sembrate molto gravi e l’uomo è stato trasferito in elicottero nel nosocomio regionale dov’è stato sottoposto ad accertamenti. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’auto che, sempre secondo quanto emerso durante i rilievi, procedeva a bassa velocità. I carabinieri hanno rilevato l’incidente che non ha causato problemi alla viabilità. L’anziano è stato trattenuto all’ospedale di Torrette dove si trova ricoverato.