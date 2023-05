Ostra Vetere sceglie il nuovo primo cittadino

Urne aperte da questa mattina a Ostra Vetere, chiamato ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il Consiglio Comunale. A sfidarsi per la fascia tricolore sono in due. La lista "Impegno Comune" è guidata dal candidato sindaco Massimo Corinaldesi, segretario del circolo cittadino di FdI e delegato provinciale per le politiche ambientali, agricole, caccia e pesca. La sua lista, di centrodestra, ha l’appoggio ufficiale di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Civici Marche.

Candidati alla carica di consiglieri comunali sono: Sergio Nacciariti, Carlo Casagrande, Sergio Ciarimboli, Diego Api, Anna Maria Montevecchi, Gabriella Casagrande, Rosanna Rossi, Giovanni Manoni, Chiara Spadoni, Paolo Galli, Nicolas Malpassi, Giusi Codias.

L’altro candidato sindaco in corsa è un ex. Nicola Brunetti, che guida la lista "Passione Civica", ha già indossato la fascia tricolore di Ostra Vetere per due mandati, nel 1995 e nel 1999. Ora torna in campo con una lista appoggiata anche dal centro sinistra.

Candidati per la carica di consiglieri comunali sono: Edoardo Artibani, Catia Badiali, Mara Bassotti, Fabio Lenci, Mirco Livieri, Chiara Morico, Paolo Petrolati, Paolo Pietkiewicz, Claudia Romagnoli, Renato Rotatori, Nicoletta Saltarelli, Andrea Titti. Per votare il nuovo sindaco di Ostra Vetere si deve tracciare sulla scheda elettorale una sola X sul nome del candidato scelto o sul simbolo della lista elettorale. Si può anche solamente esprimere una preferenza per il consiglio comunale, e viene considerato in automatico un voto per il candidato sindaco collegato.

A Ostra Vetere, comune con meno di 15mila abitanti, non si effettua il ballottaggio, vince che il candidato che ha ottunuto la maggioranza dei voti validi. Il nuovo consiglio Comunale sarà composto da 12 consiglieri più il sindaco. Dei consiglieri comunali, 8 spettano alla maggioranza e quattro alla minoranza, in aggiunta al sindaco. Le urne saranno aperte oggi dalle ore 7 alle ore 23 e domani dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede.