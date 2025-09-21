Ostra, vittoria rimandata. I Portuali sprecano un rigore

OSTRA

0

PORTUALI

0

OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli, Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti, Bodje (14’st Zupo), Bonvini (38’st Brugiatelli), Rossetti (34’st Olivi) Landi, Calcina. All. De Filippi

PORTUALI: Tavoni, Candolfi (9’pt Ragni), Sassaroli, Rinaldi, Savini, Testoni (38’pt Girolimini), Gramaccia (41’st Altieri), De Marco (21’st Paloka), Gioacchini, Sbarbati, Franca. All. Mancini

Arbitro: Negusanti di Pesaro

Convince l’Ostra, ma il successo è rimandato. Gli uomini di De Filippi devono accontentarsi di un pareggio contro i Portuali che subiscono i locali e sprecano un rigore.

Nella prima fase del match l’Ostra sfiora ripetutamente il gol. Prima con una punizione di Marzano, che Tavoni devia sopra la traversa. Qualche istante dopo tocca a Omenetti impensierire il portiere dorico, ma la girata da terra non trova fortuna.

Nulla in confronto alla chance di Landi che davanti al portiere si fa clamorosamente raggiungere dalla retroguardia avversaria proprio a due passi dalla linea di porta. La reazione dei "Dockers" è nella gran giocata di Sbarbati che si invola, calcia dalla destra, ma non inquadra lo specchio della porta.

Nella ripresa l’Ostra riprende l’assalto, ma con il passare dei minuti il caldo torrido si fa sentire. Provano ad approfittarne i Portuali con il solito Sbarbati ancora temibile con un buon tiro, ma Piergiovanni c’è. Il portiere ostrense è superlativo alla mezz’ora, ancora su Sbarbati, che stavolta si presenta dal dischetto per un rigore causato da Marzano. Il tiro dell’ex Marina è potente, ma Piergiovanni indovina l’angolo e salva il risultato. Nel finale qualche altra buona chance, ma il gol proprio non arriva.

Nicolò Scocchera