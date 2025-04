"Ostruzione": Polita scrive al prefetto

Lamenta "ostruzionismo" la capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita, dopo la mancata convocazione da parte dell’amministrazione falconarese della Commissione consiliare – richiesta effettuata il 14 marzo 2024 – per discutere il progetto della futura centrale a idrogeno che dovrebbe sorgere nei pressi dell’ex stabilimento della Montedison. Motivo per il quale, a distanza di più di un anno, la consigliera di minoranza ha inviato una missiva al prefetto di Ancona Maurizio Valiante, segnalando quanto starebbe accadendo nel Consiglio comunale di Falconara e ritenendo, dunque, opportuno informare direttamente la Prefettura, rispetto ad una richiesta che, a distanza di svariati mesi, non avrebbe trovato ancora riscontro nella maggioranza: "Ogni funzione di controllo è ormai preclusa al Consiglio comunale di Falconara. Qualsiasi possibilità di informazione e approfondimento preventiva viene sistematicamente negata. Si è consolidato un vero e proprio ostruzionismo verso richieste, proposte, obiezioni della minoranza, ma non solo – ha denunciato Polita –. La metodologia ha svuotato di qualsiasi ruolo anche i consiglieri di maggioranza, che perlopiù fungono da comparse".