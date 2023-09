"Otello Giuliodori, l’uomo, l’artista", il libro di Liliana del Papa

"Otello Giuliodori, l’uomo, l’artista". E’ il titolo del volume di Liliana del Papa che sarà presentato domani pomeriggio (ore 18) nella sala convegni del Comune di Camerano.

E’ l’occasione per ricordare uno dei maggiori pittori anconetani del secondo Novecento. Artista lontano da ogni esibizionismo e legato alla sua creatività in modo totale, Giuliodori ha lasciato numerose testimonianze del suo talento, come il celebre ‘Davanti al dipinto dell’Angelo Biondo’.

Dieci anni fa alla Mole Vanvitelliana si tenne una sua mostra che ne confermò il ruolo di autentico testimone del ‘900 nel territorio anconetano.