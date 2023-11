"Otello Pop Tragedy" al Panettone. Un attore per dodici personaggi

Un attore per dodici personaggi, capace di dare vita a uno spettacolo spassoso e tragico, commovente e diretto, a tratti ruvido. E’ "Otello Pop Tragedy", una divertente ma anche emozionante messa in scena di teatro contemporaneo che vede protagonista Carlo Decio, diretto da Mario Gonzalez.

L’appuntamento è per questa sera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona. Proprio la regia fresca e geniale del maestro di teatro e maschera Gonzalez rende lo spettacolo fluido, godibile ed intenso. Utilizzando le tecniche di narrazione, del lavoro sul personaggio e del mimo, Decio dipinge spazi e personaggi epici. La rappresentazione si presenta diversa ogni sera, trasformandosi in base al luogo e al pubblico, come ai tempi della commedia dell’arte.

Si inizia con l’arte della commedia e si finisce nella profonda tragedia. Si applaude volentieri all’ironia fresca e un po’ amara di uno spettacolo che vuole sviscerare le passioni e gli istinti più profondi della natura umana.

Si affrontano, con intelligente leggerezza, tematiche senza tempo: invidia, razzismo, sopraffazione, gelosia, desiderio di giustizia, violenza di genere e inganno. Uno spettacolo agile, moderno, versatile e pronto all’uso, che ben si adatta ad ogni luogo e ad ogni età. Come scrive Carmen Pedullà, "esiste un modo originale, divertente e ironico per narrare Otello. Qualche indizio? Un attore, una scena spoglia (pubblico escluso) e una brocca d’acqua (al limite del proscenio). Nulla di più. In questo modo, le invidie, gli intrighi, le passioni dell’opera shakespeariana vengono rievocate in maniera nitida e cristallina. E’ un’abilità non scontata quella di Carlo Decio che, solo in scena, si muove rapidamente sul filo di personaggi ogni volta distinti: dal narratore, al senatore Brabanzio, a Iago, a Otello, per arrivare a Desdemona. Decio riesce a tradurre l’intento divertendo e ridando un volto insolito e fresco al suo Otello. Come gli antichi cantastorie: narra per un talento".

Biglietti (12 euro; ridotto 10 euro per le convenzioni, 8 euro per gli studenti) in vendita alla Casa della Musica in corso Stamira (071 202588), su www.vivaticket.com e www.amatmarche.netbiglietterie. Prenotazioni e informazioni: Casa della Musica, Amat (071 2072439) e www.teatrorecremisi.it. La programmazione del Teatro Panettone nasce in collaborazione con l’Amat, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche e il contributo del Comune di Ancona.