Ottenuti i buoni pasto Assunti 21 precari

La lotta di quasi 200 lavoratori per il salario, è proprio il caso di dire ha pagato. Fumata bianca ieri al tavolo tra sindacati e azienda, la Cab plus: ottenuti i buoni pasto chiesti a gran voce dalle tute blu, per la maggior parte saldatori, che, la scorsa settimana, sono rimaste in sciopero fuori dai cancelli per due intere giornate, bloccando la produzione. "Abbiamo raggiunto l’accordo per l’erogazione dei buoni pasto per il 2023 – spiegano i sindacati -. Per quest’anno il buono pasto da luglio a dicembre, avrà un valore di 2,5 euro che sommato alle 200 euro di bonus carburante e come se avessimo ottenuto un buono pasto del valore di 4,5 giornaliero. Altro importante risultato: il buono pasto sarà riconosciuto anche sulla presenza del sabato con almeno 6 ore lavorate, invece la norma prevede la sola erogazione dal lunedì al venerdì. A settembreottobre sono già fissati degli incontri per sottoscrivere un accordo sul buono pasto l’anno prossimo a partire dal valore di 4,50 euro giornaliero". Ma non è tutto perché i sindacati e i lavoratori con la loro lotta hanno ottenuto anche l’assunzione di 21 dipendenti oggi precari, al lavoro per lo più tramite agenzia interinale. "Altri temi già fissati per i prossimi incontri – concludono i sindacati - i livelli e i contratti per gli interinali".