Ottica Casagrande, malviventi in azione

Una brutta sorpresa quella trovata nel fine settimana dai titolari dell’Ottica Casagrande Lorella, storico negozio situato in via Mastai. Nel fine settimana i ladri hanno cercato di introdursi all’interno del negozio manomettendo la serratura della porta di ingresso. Fortunatamente i malviventi non non sono riusciti a portare a termine il loro intento e sono scappati a mani vuote. I ladri potrebbero essere scappati perchè "disturbati" dall’arrivo di qualcuno di passaggio (la via è nel cuore del centro storico) o perchè avevano realizzato di non riuscire a forzare la serratura. Ad accorgersi del tentativo di furto sono stati gli stessi titolari quando lunedì mattina si sono recati in negozio.

Hanno trovato la serrature danneggiata ma per frotuna la porta era rimasta chiusa. Purtroppo l’Ottica Casagrande Lorella non è la prima volta che deve fare i conti con episodi di questo tipo. Quello del fine settimana infatti è il quinto tentativo di furto provato dai malviventi in quindici anni. L’accaduto è stato denunciato ai Carabinieri che ora indagano sull’accaduto. Non è escluso che un aiuto prezioso possa arrivare dalle numerose telecamere che si trovano nella zona, comprese quelle della vicina residenza municipale.

g. m.