Ottica Manna raddoppia "Un sogno che si realizza"

L’ottica Manna raddoppia: tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo locale di piazza Roma. Il taglio del nastro è previsto per domani, alle 17. Soddisfatto il titolare, Michele Manna, che gestisce gli storici negozi di Ancona insieme al fratello, Massimiliano, e al padre, Maurizio. I lavori, iniziati a novembre 2022, sono giunti al termine. Dal 28 gennaio allo scorso martedì lo showroom di piazza Roma è rimasto chiuso e l’ottica si era spostato di 80 metri, per continuare a fornire assistenza alla clientela con un temporary shop in via Carducci. Fino a un anno fa, nel locale all’angolo con corso Mazzini, c’era il conosciuto Caffè Roma, di Antonio Avello. "Era un progetto che inseguivamo da tempo. Erano tre anni che speravamo di ampliarci e ora abbiamo realizzato questo sogno – fa sapere Michele, mentre ci mostra i nuovi spazi – Non voglio svelare troppo – ride – posso solo dire che è stato un investimento importante".

Sabato, alle 17, ci sarà pure la sindaca, Valeria Mancinelli. Fino alle 19.15, i Manna saranno in diretta su Radio Arancia. Per i clienti, invece, si sta pensando ad un aperitivo-buffet: "La nostra attività è iniziata nel 1980 e in 40 anni le cose sono cambiate. Il cliente è sempre più informato e arriva da noi con già in mente l’idea di occhiale". Il consumatore odierno non è più un consumatore passivo, "ma viene in negozio dopo essersi preparato e informato sull’occhiale che desidera tramite i social, che sono uno strumento potentissimo. Succede che a volte – scherza Manna – i clienti entrano in negozio e sono quasi più informati di noi, dato che trattiamo una sessantina di brand ed è difficile stare dietro a tutte le varie novità".

Saranno 130 i metri quadrati del nuovo spazio fruibili dalla clientela. Il locale è fatto di due piani: sotto, ci sarà il laboratorio. Sopra, persino l’angolo lusso per i prodotti più ricercati: "Il tema degli spazi è per noi fondamentale – prosegue Manna – Il cliente ha bisogno di sedersi, di provare gli occhiali, di sentirsi accolto e coccolato, magari anche con un buon caffè". Gli strumenti per lo studio biometrico sono già pronti: "Faremo consulenze armocromatiche, con l’ausilio di macchinari che studino colori e forme del viso del cliente. Useremo tecniche di scansione digitale biometrica per customizzare l’occhiale e farne un prodotto personalizzato, con la possibilità di incidere ciò che si vuole".

Intanto, questo è il quarto giorno di primavera e ci si prepara già all’estate. Quali saranno i colori che andranno per la maggiore? "Beh – risponde l’ottico – sicuramente il fucsia, il rosa e il rosso".

Nicolò Moricci