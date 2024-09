"Ottima partenza grazie al lavoro. Siamo un gruppo molto unito"

Filippo Boccardi a 360 gradi a "Dorici", ieri sera su Vera Tv, programma condotto in studio dal giornalista Mauro Anconetani in cui il capitano dorico ha parlato un po’ di tutto, cominciando naturalmente da questo inizio estremamente positivo: "Abbiamo cominciato bene, è sotto gli occhi di tutti – ha detto Boccardi –. Una partenza dettata dal lavoro e dalla coesione trovata subito, sin dai primi giorni, dalla dedizione che abbiamo messo in quello che facciamo, e dall’unione che c’è tra di noi. Siamo un bel gruppo, che rema tutto dalla stessa parte, ci stiamo mettendo sotto per divertirci e divertire il più possibile".

Un’occhiata al derby vinto a Fermo, una gara in cui l’Ancona ha dimostrato significative capacità di adattamento: "Abbiamo fatto una partita diversa dalle precedenti, più maschia, con molte interruzioni, tanti contatti fisici, s’è giocato meno a calcio, siamo riusciti a esprimere poco il nostro gioco. Siamo una squadra che comunque prova a giocare, cercando delle uscite per poi aprirsi il campo. Non potevamo farlo perché era un terreno veramente difficile, il rimbalzo del pallone non era regolare. Un campo stretto e un avversario forte che non ci hanno permesso di giocare come volevamo, ci siamo dovuti adattare e lo abbiamo fatto bene".

L’impronta di Guerini, Gadda e Bruniera sul gruppo: "Di loro tre c’è tantissimo, noi tutti siamo consapevoli di quanto valgono per Ancona e quanto si stanno giocando anche loro, in questa stagione. Ci hanno messo la faccia. Fin dal primo momento ci hanno spiegato cosa vuol dire giocare per questa maglia e in questo ambiente, ne siamo consapevoli. Pian piano abbiamo preso sempre più coscienza di questo e vogliamo fare il massimo anche per loro".

E per i tifosi, naturalmente: "Un plauso alla tifoseria che ha un attaccamento ai propri colori indescrivibile. Fino a un mese e mezzo fa questa società e questa squadra non c’erano, e invece fin dalla prima partita ufficiale ci hanno fatto sentire tutto il loro attaccamento con un incredibile calore. Sono la nostra arma in più". Sulla stagione: "Bisogna sempre ambire al massimo. Non si può puntare in basso, sarebbe sbagliato. Ma siamo veramente all’inizio, fare delle valutazioni adesso è prematuro. L’inizio è positivo, il gruppo unito e compatto, stiamo lavorando forte e con delle idee molto precise e questo va oltre al vincere o perdere una partita". La conclusione di Boccardi su Massimo Gadda: "Un uomo vero, una persona rara".

g. p.