Otto chili di sigarette e hascisc: sbarca al porto e viene arrestato

Sigarette di contrabbando e droga. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) e la Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli nel porto di Ancona, nei giorni scorsi hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di un italiano trovato in possesso di circa 230 grammi di hascisc, 8 grammi di marijuana e 8 chili di sigarette di contrabbando. L’uomo è stato notato dopo che era sbarcato da una nave proveniente dalla Grecia: è uscito a piedi dallo scalo, portando una valigia voluminosa, diretto verso il centro città ed è stato controllato. Sottoposto a controllo personale e del bagaglio, con la collaborazione della security portuale e l’utilizzo del radiogeno messo a disposizione dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, è stato trovato in possesso di 396 pacchetti di sigarette, tutte in esenzione d’imposta, dentro la valigia. Indosso aveva un involucro contenente 1,5 grammi di marijuana. È stata perquisita anche la sua cabina sulla nave, dove sono stati rinvenuti circa 240 grammi di hascisc, per un controvalore alla vendita al minuto di circa 20mila euro, e un bilancino di precisione.

Al termine delle attività, costantemente coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona, è stato arrestato e condotto nel carcere di Montacuto. Stuoefacenti, sigarette e bilancino sono stati sequestrati.