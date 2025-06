Otto nuovi agenti di polizia: "Più sicurezza"

È stata accolta con grande soddisfazione dal sindaco Daniela Ghergo la notizia dell’assegnazione al Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano di otto nuovi agenti, che arriveranno nei prossimi giorni ad implementare l’organico della struttura. "La conferma dell’arrivo di otto nuovi agenti di polizia – dichiara il primo cittadino - è frutto di un lavoro silenzioso e incisivo avviato dallo scorso anno dal questore Cesare Capocasa, in sinergia con la Prefettura di Ancona. Il Commissariato, snodo importante tra due regioni e crocevia tra quattro province, ha subito negli ultimi anni un indebolimento della pianta organica, a causa dei numerosi pensionamenti.

Ciononostante, grazie all’abnegazione dell’ufficio, ha continuato a garantire un’alta qualità dei servizi offerti alla cittadinanza (passaporti, armi, permessi di soggiorno) e numerose operazioni di polizia giudiziaria, alcune di rilievo nazionale. Il servizio ‘volanti’ è invece rimasto penalizzato dalla mancanza di personale. Su questo tema, il confronto con il Questore di Ancona (cui ho rappresentato la preoccupazione di un vasto territorio montano privo del servizio di controllo diurno e notturno garantito dalle volanti") è stato costante. E’ un risultato che premia l’attenzione che il Questore ha sempre avuto nei confronti del nostro territorio".

Fabriano potrà, già nelle prossime settimane, tornare ad avere il proprio territorio presidiato dalla presenza continuativa di pattuglie della Polizia di Stato in servizio. Poi la sindaca aggiunge: "In un momento in cui la città si è vista privata di alcuni servizi (l’ultimo rappresentato dalla sede della Motorizzazione Civile) avere la garanzia che un servizio fondamentale e centrale per i cittadini quale quello rappresentato dalla presenza di un Commissariato con una dotazione organica adeguata alla sua importanza e alla mole di lavoro, rappresenta un ulteriore passo avanti verso una città che riacquista la sua centralità nell’intera zona montana e che può ripartire e tornare ad essere attrattiva. Grazie all’interessamento e alla decisiva interlocuzione del questore Capocasa e della Prefettura di Ancona con i vertici nazionali, si è raggiunto il risultato straordinario".