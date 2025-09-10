Ottomila gli studenti sui banchi. Gli stranieri ormai sono il 25%

Tra pochi giorni le campanelle torneranno a suonare e, come ogni anno, Ancona si prepara a vivere la carica di zainetti nuovi di zecca, grembiuli stirati con cura e l’immancabile mix di emozione e ansia che accompagna il ritorno sui banchi di bambini e alunni. C’è chi ripassa in fretta e furia le tabelline e chi, tra i più piccoli, affronta per la prima volta il distacco dai genitori. Un rito collettivo che segna davvero la fine dell’estate e l’inizio di una nuova stagione, con famiglie, insegnanti e studenti pronti a ripartire.

Il prossimo anno scolastico, in partenza da lunedì 15 settembre, vedrà coinvolti nel capoluogo circa 8 mila studenti, distribuiti tra scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. A darne notizia è il Comune, che in queste settimane ha lavorato per garantire i corretti trasporto, tempo pieno e mense. Proprio sul fronte della refezione c’è una novità importante: la scuola Ungaretti di Candia potrà contare su una nuova mensa da 138 metri quadrati, capace di ospitare fino a 100 alunni a turno, così da ampliare l’offerta di tempo pieno. Un investimento complessivo da 380 mila euro, di cui 297 mila finanziati dal Pnrr, che diventa anche un punto di riferimento per le famiglie delle frazioni a nord. In totale, sono 7.952 i ragazzi iscritti complessivamente, suddivisi in 381 classi. Si registra così un calo rispetto al 2024, con 165 studenti e due sezioni in meno. Nelle scuole dell’infanzia sono iscritti 1.880 bambini, distribuiti in 88 sezioni, nelle primarie 3.615 alunni in 187. Nelle secondarie di primo grado invece sono 2.457 ragazzi, in 106 sezioni. Sul fronte della popolazione scolastica, un dato che continua a caratterizzare la città è la presenza di studenti stranieri, pari al 25,25% del totale, cioè poco più di 2 mila alunni, con un calo di 56 unità rispetto all’annata 2024/25. Dai dati relativi ai singoli istituti comprensivi emergono alcune differenze significative. L’istituto più grande resta quello di Grazie-Tavernelle, con 1.200 studenti distribuiti in 55 classi (il 34,92% stranieri).

Seguono il Cittadella-M. Hack, che conta 1.144 iscritti (il 29,20% stranieri), e il Pinocchio-Montesicuro, con 1.126 ragazzi e il 9,59% di stranieri. Sul fronte opposto, l’istituto con la percentuale più alta di studenti stranieri è il Posatora-Piano-Archi: su 1.021 alunni ben 593 provengono da famiglie di origine straniera, il 58,08% del totale. Una realtà che riflette la composizione multiculturale del quartiere e che continua a crescere come sfida educativa e occasione di integrazione. Al contrario, il dato più basso di presenza straniera si registra nei Quartieri Nuovi: appena il 6,04%, con 55 alunni stranieri su 910 complessivi. Guardando all’andamento delle iscrizioni, invece, diversi istituti hanno visto un calo di studenti rispetto al 2024: i Quartieri Nuovi hanno perso ben 40 alunni, lo Scocchera 27, Posatora-Piano-Archi 27 e Pinocchio-Montesicuro 33. Solo il Cittadella-M. Hack cresce leggermente, con quattro iscritti in più. Tutti gli istituti potranno contare sul servizio mensa, con menù invariati rispetto all’anno precedente. Lo scorso anno furono circa 3 mila gli alunni che ne usufruirono, un numero che quest’anno potrebbe aumentare con l’avvio della nuova mensa alla Ungaretti e la possibilità di nuove sezioni a tempo pieno. Anche il trasporto scolastico sarà attivo fin dal primo giorno per le corse di andata, mentre i rientri scatteranno non appena saranno definiti gli orari ordinari. Le iscrizioni al servizio sono rimaste aperte fino all’8 settembre.