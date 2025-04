Over 65 artisti, il progetto

Pittura, scultura, musica, incontri per socializzare, esercizi per la memoria, alfabetizzazione tecnologica, sostegno specialistico: sono tante le attività organizzate nell’ambito del progetto Mappet, che ha l’obiettivo di prevenire il decadimento cognitivo delle persone con più di 65 anni. E’ sostenuto da Fondazione Cariverona insieme ad ASP9, Cooss Marche, Afam, CambiaMenti e il Comune di Falconara. Nel territorio falconarese il progetto coinvolge 35 residenti, ma è aperto a tutti coloro che vorranno iscriversi attraverso la piattaforma online all’indirizzo www.mappet.it. Oggi, alle 17.30 al Centro Pergoli, è stato organizzato un incontro per farlo conoscere. Mappet, per il Comune, è seguito dal Servizio sociale professionale, che ha stretto una rete anche con la comunità falconarese, in particolare con le associazioni di volontariato per organizzare attività inclusive che coinvolgano anche gli over 65. Delle 35 persone di Falconara inserite nel progetto, sette sono stati coinvolti nei ‘bilanci cognitivi’, altre tre hanno beneficiato del sostegno psicologico, dieci sono stati inseriti nell’attività alfabetizzazione tecnologica e informatica, otto in arteterapia e sette nella musicoterapia. Per l’assessore alle Politiche sociali Ilenia Orologio, "è importante mantenere una vita sociale attiva ed essere sempre disponibili ad apprendere cose nuove".