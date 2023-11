Over 65, nuoto e palestra gratis. Nelle farmacie gli ingressi validi

Lezioni di nuoto e attività in palestra gratis per gli over 65 in farmacia. L’idea è della Team Marche che gestisce le piscine di Jesi, Moie di Maiolati e Osimo, dopo i risultati di uno studio condotto dalla Università di Harvard, che mette in luce come "per ogni ora di esercizio fisico si vive tre ore di più", e della palestra Body Line. "Il progetto Ener-vita 34 è un’offerta di salute sia fisica sia mentale che Team Marche ha progettato per contrastare l’invecchiamento e la solitudine – spiega il presidente di Team Marche Mirko Santoni – e comprende dei programmi di esercizio fisico sia in acqua che in palestra, studiati per contrastare gli effetti dell’invecchiamento e motivare gli anziani a investire sulla salute e il futuro: e ancora di più combattere la solitudine. Le persone sopra i 65 anni avranno a disposizione una figura incaricata e preparata". Il prodotto, una scatola simile a un medicinale, si trova alla farmacia Grammercato di Jesi e contiene ingressi validi per 4 ore di attività: 12 ore di vita in più secondo la Harvard University. "Le scatole verranno distribuite gratuitamente dai propri medici di famiglia e da alcune farmacie", conclude Santoni.