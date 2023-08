Pablo Picasso e l'arte africana a Falconara: 50 anni dalla morte

Pienone due giorni fa in piazza del Municipio per i due convegni incentrati sui temi dell’evoluzione dell’arte africana che ha influenzato i più grandi pittori del Novecento, come Pablo Picasso. E in effetti gli eventi sono stati organizzati dal Comune di Falconara proprio per celebrare i cinquant’anni dalla morte del celebre artista iberico. Dopo una prima conferenza ad inizio agosto con il dottor Leandro Sperduti, giovedì scorso si è replicato con il secondo appuntamento a cura della dottoressa Daniela Paolini. Gli incontri, entrambi molto partecipati, hanno descritto minuziosamente la nuova percezione cubista, che scompone e deforma il reale secondo molteplici punti di vista e porta nell’arte anche la quarta dimensione, il tempo. Una percezione profondamente influenza da Picasso e gli altri pittori, che hanno segno un’epoca di storia e hanno fatto scuola a tante correnti postume. I due convegni sono stati organizzati dall’Ente falconarese in collaborazione con l’associazione Ankon Cultura e con l’Aics.