Pacifista d’altri tempi: Reading su Edmondo Marcucci a Jesi

Un reading sulla vita e l’impegno del pacifista jesino Edmondo Marcucci si terrà giovedì (ore 21) alla biblioteca Planettiana. Sessanta anni fa – il 16 agosto 1963 – moriva il professor Edmondo Marcucci, nato a Sigillo nel 1900 ma jesino d’adozione, il quale, oltre a essere stato uno stimato docente e bibliofilo, fu uno dei primi pacifisti ed obiettori di coscienza, oltre che antimilitarista, non violento, co-fondatore della Società Vegetariana Italiana. Di lui, la biblioteca Planettiana conserva il prezioso fondo archivistico e librario. Quest’anno sono state messe in campo alcune iniziative per la valorizzazione della figura di Marcucci, tra cui attività didattiche e laboratori per le scuole e una mostra in sala Planettiana, visitabile negli orari di apertura della biblioteca o con visita guidata gratuita, su prenotazione, il venerdì pomeriggio e alcuni sabati mattina. L’associazione Arci Voce ora vuole ricordare Marcucci attraverso le sue stesse parole, "pensando così – spiega Tullio Bugari di Arci Voce – di ritrovare in modo più immediato la passione e lo spirito dei suoi molteplici interessi, nell’affrontare conferenze e convegni in Italia e in altri Paesi".