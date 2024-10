Padel, spettacolo unico. Boriani e Campetti super

Il Bola Club di Ancona ha ospitato lo scorso fine settimana i Campionati Italiani di Padel di terza fascia, un evento che ha visto la partecipazione di 16 coppie. La competizione, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), ha offerto spettacolo e agonismo, culminando in una finale tutta marchigiana. La coppia formata da Leonardo Boriani e Yuri Campetti, tesserati proprio per il Bola Club di Ancona, si è aggiudicata il titolo, superando in finale il duo composto da Matteo Radomile e Simone Menna dello Smash Pesaro con un netto punteggio di 6-1 6-1. La partita, durata appena 53 minuti, ha visto Boriani e Campetti dominare dall’inizio alla fine, dimostrando una superiore intesa di gioco e una maggiore solidità tecnica. Trionfo dal valore doppio per la coppia che ha potuto festeggiare proprio davanti al pubblico di casa. Il derby marchigiano in finale ha aggiunto un elemento di particolare interesse al torneo, evidenziando la crescita del movimento padelistico nella regione. La presenza di due coppie locali nell’atto conclusivo del campionato sottolinea il buon livello raggiunto dai giocatori marchigiani nel panorama nazionale di terza fascia. Il torneo ha messo in luce il crescente interesse per il padel nelle Marche, confermando il trend nazionale che vede questo sport in rapida ascesa. Le 16 coppie partecipanti hanno offerto al pubblico presente match di buon livello tecnico, dimostrando come anche nella terza fascia si possa assistere a incontri spettacolari e combattuti. Marco Paialunga, direttore tecnico e manager del Bola Club Ancona, esprime grande soddisfazione per il successo dell’evento e per la vittoria dei giocatori di casa: "siamo orgogliosi di aver ospitato questi campionati che hanno portato ad Ancona il meglio del padel di terza fascia del centro Italia. La vittoria di Boriani e Campetti, nostri tesserati, ci riempie di felicità e dimostra la qualità del lavoro che stiamo svolgendo nel nostro club. Eventi come questo sono fondamentali per la promozione di questo sport nel nostro territorio e per offrire ai giocatori locali l’opportunità di confrontarsi con realtà diverse". Paialunga inoltre sottolinea l’importanza di tali manifestazioni per lo sviluppo del movimento padelistico locale: "questi tornei non solo offrono visibilità al nostro club, ma contribuiscono anche a creare un’atmosfera di entusiasmo intorno al padel. Il nostro obiettivo è continuare a investire in eventi di qualità per sostenere la crescita di una disciplina che pure nelle Marche è sempre più praticata". La finale ha attirato un folto pubblico, dimostrando come il padel stia conquistando sempre più appassionati anche tra gli spettatori oltre che tra i praticanti.

Andrea Pongetti