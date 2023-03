Padiglione senza semaforo Solo ieri due incidenti

I tecnici si sono messi al lavoro subito dopo la segnalazione del guasto ma non è bastato. Solo ieri si sono verificati due incidenti al quadrivio semaforico di Padiglione di Osimo, fortunatamente non di grave entità. Da giorni gli automobilisti in transito segnalano il disagio alla Municipale che ha ricevuto decine di telefonate. In quello snodo delicato, soprattutto negli orari di punta, si sono create lunghe code. In alcuni momenti sono intervenuti a sostegno gli agenti della polizia locale, che però non possono garantire la sorveglianza per un tempo troppo prolungato. "Dopo tre giorni di segnalazioni, ieri l’incidente. Ci sta il guasto, ci stanno i lunghi tempi di attesa per il ripristino, ma un vigile nelle ore di punta o un cartello per segnalare il potenziale pericolo, essendo un incrocio dove ci sono stati tantissimi incidenti, non si poteva mandare?", lamenta un’automobilista in coda. Ieri però è arrivata la notizia che allunga ancora di più i tempi del disservizio. "La centrale di comando dell’impianto semaforico installato tra le vie Montefanese e di Jesi sarà sostituita perché non è riparabile – comunica il settore segnaletica della Osimo Servizi -. Nei giorni scorsi, assieme alla ditta specializzata, sono state eseguite varie prove per permettere almeno un funzionamento provvisorio ma da lunedì non è stato più possibile perché non era garantita una continuità funzionale dell’impianto. È già stata ordinata la nuova centrale di comando digitale di ultima generazione e si prevede la messa la programmazione e la messa in funzione entro sei giorni al massimo Nel mentre si raccomanda il rispetto della segnaletica prevista nei pressi dell’intersezione e la massima prudenza in avvicinamento all’incrocio. Ci scusiamo per il disguido, con garantiamo il massimo impegno per la risoluzione del problema nel più breve tempo possibile". Per evitare l’incrocio è possibile optare per il bypass che dalla rotatoria vicino al pub Mac Neil conduce alla rotonda su via di Jesi e poi in via Linguetta.

Silvia Santini