Padova-Mantova, spareggio per la B

C’è un’attesa del tutto speciale in vista del big-match che questa sera (fischio d’inizio alle 20.30) chiamerà il Mantova capolista del girone A di serie C a rendere visita al Padova, primo inseguitore a quattro punti dai virgiliani. Anche se siamo solo alla prima giornata di ritorno, il duello diretto dell’Euganeo (che dovrebbe ospitare più di mille tifosi ospiti) ha tutte le carte in regola per essere decisivo: "È una partita che si presenta da sola anche se dopo ne rimarranno altre diciotto - sintetizza Davide Possanzini - Ai ragazzi ho detto di godersi questa gara, con l’atmosfera e la cornice che potranno respirare. Cerchino di divertirsi, ma pensino anche a presentare in questa occasione tutto quello che hanno fatto finora. Il ritiro che abbiamo svolto è stato utile per ricaricarci". Sempre indisponibile Suagher, il nuovo arrivato Bombagi è già pronto a fare il suo esordio con la nuova maglia anche se non ha ancora i 90’ nelle gambe. Lu.Ma.