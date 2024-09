Padovano-Corinaldesi, ala inagibile: l’ordinanza

È stata inaugurata ieri pomeriggio, dopo il restyling, la scuola primaria di via Botticelli: è stato effettuato un intervento di consolidamento e miglioramento sismico, ma anche uscite di sicurezza. Lo stesso intervento di cui necessità un’ala del Corinaldesi-Padovano, per cui ieri è stata emessa un’ordinanza per ‘1° Livello di rilevamento danno, pronto intervento e Agibilità per edifici ordinari nell’ emergenza post-sisma’, dovuto all’esito del tecnici regionali sul complesso edilizio sede dell’Istituto di Istruzione Superiore Padovano-Corinaldesi.

A rendere inagible l’ala che ospitava sedici classi, di cui dieci del Liceo Medi e 6 dell’istituto Tecnico Corinaldesi il fatto che ‘Sulla maggior parte dei telai di C.A. sulle travi, in prossimità dei nodi si sono riscontrate lesioni passanti per taglio e lesioni passanti per flessione all’intradosso in mezzeria delle travi stesse. In gran parte delle tamponature risultano presenti lesioni passanti’. Potrà essere nuovamente agibile con ‘provvedimenti di pronto intervento’.

L’ala aveva già subito un primo intervento ma ‘la riparazione sulle tamponature risulta non efficace (le lesioni sono ancora evidenti). Lesioni passanti su tamponature e tramezzi diffuse’. L’ordinanza emanata ieri ‘inibendone l’utilizzo, per gli occupanti a qualunque titolo, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla messa in sicurezza mediante l’esecuzione di tutte le verifiche e opere necessarie’.

La macchina operativa per consentire il regolare svolgimento dell’anno scolastico è già partita: ieri è arrivata l’ufficialità sul trasferimento di tre classi del Liceo Medi, presso la scuola primaria Leopardi. Gli studenti avranno un ingresso riservato e non entreranno in contatto con gli alunni della primaria. Le classi rimanenti saranno trasferite al Panzini. Per quanto riguarda le sei classi del Corinaldesi – Padovano, è stata effettuata una riorganizzazione interna.

La comunicazione riguardo alla riorganizzazioni, per gli studenti del Medi, sarà comunicata domani pomeriggio, così come specificato sul sito della scuola. Le lezioni si svolgeranno regolarmente in tutti gli altri plessi della città dove dal lunedì sarà attivo anche il servizio di refezione scolastica. Attivo anche il trasporto scolastico con capolinea alla Stazione Ferroviaria. A tornare sui bachi saranno oltre 4 mila studenti. Non sono state effettuate soppressioni di classi negli istitiuti.