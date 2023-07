Padre e Figlia Condannati a 3 Mesi di Carcere per Minacce al Parrucchiere

Lo stage della figlia in un negozio di parrucchiere non era andato a buon fine e dopo un periodo di prova di circa un mese la ragazza era stata mandata via. A seguito del mancato rinnovo del rapporto di lavoro per il parrucchiere sono iniziati i problemi. La stagista e il padre lo avrebbero inondato di minacce. Il genitore della ragazza, in particolare, presentandosi con la figlia nel negozio della parte offesa, in centro ad Ancona, si sarebbe rivolto al titolare così: "Devi dare tutti i soldi a mia figlia se no ti ammazzo, ti do una settimana". Per la durata del lavoro però il parrucchiere aveva sostenuto di aver saldato la giovane. Padre e figlia sono finiti a processo per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I due rivendicavano mille euro e avevano fatto anche una vertenza di lavoro per averli. Invece di attendere le vie legali avrebbero iniziato a tampinare l’artigiano. Prima avrebbe iniziato il padre della ragazza, 59 anni. Il 3 giugno del 2019 avrebbe telefonato al parrucchiere minacciandolo. Poi, insieme alla figlia i due si sarebbero presentati in negozio, anche con la clientela presente. Il giudice Pietro Renna ieri ha condannato entrambi a tre mesi di carcere più il pagamento di 5mila euro al parrucchiere come risarcimento. L’artigiano, 63 anni, si è infatti costituito parte civile con l’avvocato Andrea Bordini. Al processo aveva testimoniato raccontando il fatto e riferendo in aula che se non pagava l’uomo lo aveva minacciato anche di prendere una coltellata. Padre e figlia, lei ha 29 anni, erano difesi dall’avvocato Gabriele Galeazzi.