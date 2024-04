Padre e figlio litigano per un elettrodomestico, arriva la polizia

Gli agenti delle volanti sono intervenuti l’altra notte a Valle Miano per un tunisino di 26 anni che riferiva di aver avuto una lite con il proprio padre, uomo di circa 60 anni. Gli operatori raggiungevano immediatamente l’abitazione del richiedente, costatandone peró l’assenza. Si portavano così presso l’abitazione del padre del richiedente, chiedendogli cosa fosse successo. L’uomo riferiva ai poliziotti che suo figlio era andato effettivamente presso il suo appartamento per chiedergli del denaro e che al rifiuto dell’ uomo il giovane lo avrebbe aggredito. L’uomo però non presentava segni riconducibili ad una aggressione ed alla richiesta di intervento di personale sanitario rifiutava categoricamente. Dopo un po’ giungeva nuovamente richiesta di intervento da parte del figlio, il quale riferiva di aver litigato nuovamente con suo padre. I poliziotti raggiungevano nuovamente l’abitazione del giovane e qui il ragazzo riferiva loro di essere stato minacciato da suo padre dopo aver tentato di riprendersi un elettrodomestico che a detta sua era di sua proprietà.