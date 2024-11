Padrona del campo. Fantasma sottorete

Almeno stavolta, in una sfida in cui il pallone non ne voleva sapere di entrare, l’Ancona non ha perso per 1-0. Sarebbe stato il colmo, dopo una partita dominata per oltre un tempo, senza un’occasione che si possa chiamare tale in favore dell’Aquila, pericolosa solo in seguito al fallo di mano con cui Belloni ha poi realizzato il gol annullato dall’arbitro in apertura di ripresa.

E con tutte le altre occasioni da rete, di cui tre davvero clamorose, in favore dei biancorossi. Alla fine ne è uscito un pari che ci può stare, visto che finora i dorici non avevano mai pareggiato. E visto anche che se non si segna difficilmente si riesce a vincere. Per lunghi tratti del match l’Ancona è stata padrona del gioco, mai in difficoltà in difesa, costruttiva e robusta a centrocampo, grazie anche all’inserimento del baby Useini – finalmente un 2006 all’altezza della situazione in una gara difficile –, quanto poi evanescente in area di rigore. D’altra parte parlano i numeri: le otto conclusioni doriche verso la porta aquilana sono firmate una da Pecci, forse la più clamorosa, respinta da Michielin, una da Marino, una da Martiniello, una da Rovinelli, due da Alluci, di cui la seconda è il gol annullato dopo quello di Belloni, una da Belcastro, parata comodamente, e l’ultima da Sare, in fuorigioco. Su otto, due degli attaccanti e sei da parte del resto della squadra. Se la palla finisse comunque in porta non sarebbe un gran problema, tutto sommato: se i vari Martiniello, Amadori e Belcastro – Sambou era infortunato – costruissero e sfornassero assist per gli inserimenti da dietro e dai fianchi e l’Ancona vincesse comunque, nessuno avrebbe da ridire. Ma non è così, purtroppo per i dorici. E se, da un lato, la solidità difensiva continua a fornire garanzie – sesta miglior difesa del girone, pur tenendo conto dei quattro schiaffi subiti a Termoli – e, almeno stavolta, non è stata messa in discussione da episodi negativi o da errori clamorosi, dall’altro la sterilità offensiva viene tristemente confermata. E’ un chiaro segnale che non fa che ribadire due aspetti: la necessità di un paio di inserimenti nel settore offensivo, e a questo ci penseranno società e staff tecnico da dicembre in poi, ma anche la poca tranquillità che stanno vivendo i biancorossi in questo momento in cui tutto sembra molto più difficile di quanto non fosse nelle prime partite di campionato, quando l’Ancona ha mostrato un Martiniello più efficace sotto rete e ha conquistato punti pesanti. Una mancanza di tranquillità che contro L’Aquila s’è notata anche in alcune circostanze in cui diversi giocatori hanno mostrato qualche titubanza, nel provare a saltare l’uomo, come nel tentare il passaggio decisivo. Se si esclude l’aridità offensiva, che non è certo un dettaglio, la squadra per tutto il resto è piaciuta, s’è impegnata fino in fondo, ha tenuto costantemente in mano il pallino del gioco, per perdersi un po’ nella ripresa dove comunque ha costruito più dell’avversario. E’ un bicchiere da vedere mezzo pieno, anche perché questa è la rosa a disposizione di Gadda fino al mercato invernale e con questi mezzi Boccardi e compagni dovranno cercare assolutamente di fare risultato nelle prossime partite. A cominciare dalla sfida di domenica ad Ascoli.

Giuseppe Poli