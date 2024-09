Padrona nel primo tempo. Sciupona nel secondo. Il bicchiere è mezzo pieno

Quale Ancona aspettarsi in vista della partenza del campionato? Quella che nel primo tempo ha spadroneggiato in lungo e in largo il campo del Bianchelli, oppure quella passiva vista ad inizio ripresa e che ha permesso alla Vigor Senigallia di rimontare il doppio svantaggio (ottenendo poi la qualificazione ai rigori)? Queste sono le domande che si pongono tifosi e addetti ai lavori dopo la sfida di Coppa Italia. Una cosa cosa, tuttavia, sembra essere certa: il bicchiere da vedere è sicuramente mezzo pieno. Lo è per una serie di fattori: in primis per la differenza tecnica e di progettualità societaria che c’è tra le due formazioni. Da un lato una società, la Vigor, che è ormai una delle più consolidate dell’intera Serie D, con un allenatore che guida la squadra da quattro anni e con una nuova ambiziosa proprietà americana che sogna di portare Senigallia in Serie C; dall’altro invece, un club miracolosamente messo in piedi grazie ad una felice intuizione del sindaco e con una rosa assemblata in fretta e furia, con un tecnico che allena un gruppo di giocatori a lui totalmente sconosciuti (fatto salvo quei quattro elementi che aveva già allenato a Ravenna) ma che, nonostante tutto, sembra padroneggiare il suo gruppo da tanto tempo. Analizzando la prima ora di gioco, tutte queste differenze non si sono viste: perché l’Ancona ammirata al Bianchelli ha dimostrato che giocando con questo spirito e con questa tempra, potrà dare fastidio anche alle squadre più blasonate del Girone F. Chiaro, in campionato sarà tutta un’altra musica, ma i presupposti per essere ottimisti ci sono tutti. L’intesa tra i singoli funziona perfettamente e, partita dopo partita, cresce sempre di più: ed è proprio qui che si vede la mano di Massimo Gadda, un allenatore che nelle ultime stagioni ha dimostrato di saper affinare il talento dei più giovani. Se le premesse sono queste, i margini di miglioramento che si intravedono sono ampi e giustificati. Di contro, però, ci sono anche da analizzare gli aspetti che non hanno funzionato: innanzitutto l’atteggiamento, con l’Ancona che si è forse adagiata troppo sugli allori del doppio vantaggio calando nel ritmo e, per quanto riguarda l’aspetto tecnico, l’errore di fraseggio a centrocampo che ha dato modo alla Vigor di operare la ripartenza che ha poi portato al gol che ha riaperto la partita. Aspetti su cui Gadda dovrà lavorare, ma è stato lo stesso mister che nel dopo partita ha ammesso come certi errori, per quanto ammissibili per un gruppo giovane e nuovo, rappresentino un momento di crescita per una squadra che è in costante miglioramento e che magari, se il contesto lo permetterà, potrà beneficiare di qualche altro aiuto dal mercato (sebbene lo stesso Gadda abbia fatto capire di essere a posto con questi giocatori). A tal proposto, ieri è stato finalmente ufficializzato l’arrivo del lituano Klaidas Laukzemis: il nuovo portiere, classe 2005, arriva con la formula del prestito dal Catania. Intanto la società ha annunciato che per questioni logistiche e organizzative, la presentazione della squadra non potrà essere svolta questa settimana: possibile a questo punto che slitti a quella successiva alla prima giornata di campionato. Gianmarco Minossi