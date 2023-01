Paesaggi d’architettura in mostra a Osimo

Seconda inaugurazione per la mostra ‘Paesaggi d’architettura’ di Fabio Mariano, che torna ad essere visitabile nel piano nobile di Palazzo Campana a Osimo. Da oggi al 27 gennaio si potranno ammirare oltre cento foto tratte dal volume che l’architetto Mariano ha pubblicato. Un tesoro fatto di 241 ‘gioielli’, frutto di un viaggio all’incrocio tra due secoli (e due millenni). Scatti che coprono un periodo che va dal 1970 al 2010, e soprattutto una buona parte del mondo, a testimoniare la grande bellezza dell’architettura di decine di Paesi. Il successo della prima parte non potrà che ripetersi. Al fascino dei luoghi ritratti si aggiunge il valore di fotografie che poco o nulla hanno da invidiare a quelle di affermati maestri. A dominare è uno stupendo bianco e nero che a volte fa assomigliare le immagini a opere grafiche, come quella che ritrae un particolare del Vittoriano, con il Colosseo sullo sfondo. In molti altri a colpire è il nitore assoluto della ‘visione’, e soprattutto la sua composizione. Non a caso il volume, e la mostra che ne è figlia, rappresenta anche una dotta riflessione sulla ‘fotografia dell’architettura’. Il consiglio di visitarla è rivolto anche a chi si è limitato a procurarsi il libro, se non altro per una questione di ‘dimensioni’. Quanto ai luoghi, c’è molta Italia (ma non certo per sciovinismo), dalle grandi città (Roma, Milano, Napoli, Venezia, Genova, Bologna, Parma, Ferrara, Ravenna) a borghi come San Gimignano, Spello, Tuscania e Amalfi. Ma c’è anche il meglio dell’Europa (Atene, Parigi, Vienna, Barcellona), e meraviglie colte in giro per i continenti: Kenia, Libia, Nigeria, Egitto, Giordania, Israele, Siria, Turchia, Messico, Perù... La mostra, organizzata insieme all’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente e con il patrocinio del Consiglio Regionale, è aperta dal martedì alla domenica (ore 17-19, ingresso gratuito). r.m.