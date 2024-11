Paese senza medico di base, il sindaco: “Compro io le medicine”

Rosora (Ancona), 16 novembre 2024 – “Siamo senza bancomat e farmacia, con l’ufficio postale un solo giorno alla settimana. Non toglieteci pure il medico. Così uno dei borghi più suggestivi della Vallesina rischia di morire”.

A parlare sono i residenti di Rosora, in provincia di Ancona, 380 metri sul livello del mare, aria buona, cibo sano. Sono trecento qui gli anziani, anche ultranovantenni e perlopiù soli, mentre i figli vivono lontani. La vita media si allunga, eppure il paese rischia di restare senza medico di famiglia dal primo gennaio. Il Comune ha fatto sapere che sta lavorando per risolvere la criticità, ma alcuni cittadini hanno chiesto al sindaco e all’opposizione di farsi sentire con la Regione e l’Ast. Il problema è la carenza di medici di medicina generale disposti a spostarsi tra i vari Comuni della Vallesina. Altri residenti si sono rivolti al tribunale del malato. Il sindaco Fausto Sassi ha proposto di istituire, tramite un pulmino, un servizio di trasporto degli anziani ad Angeli, un paese vicino, dove il medico di famiglia c’è. Ma i più anziani non riuscirebbero nemmeno a salirvi.

“Ci stiamo adoperando – spiega il sindaco Fausto Sassi –, chiedendo all’Ast di fare venire il medico magari una volta alla settimana, ma a quanto pare non è semplice. Ci sono problemi anche con la guardia medica in Vallesina. Stiamo cercando di dialogare con il medico di Montecarotto per convincerlo, ma non è semplice. Abbiamo anche pensato al pulmino gratuito per portare gli anziani ad Angeli. Mi rendo conto delle difficoltà dei più anziani e io stesso mi adopero per andare in farmacia ad Angeli, per loro conto. Ma non è affatto semplice e il problema riguarda diversi borghi”.

In prima linea c’è la battagliera Anna Maria Pontonio, ex commerciante di origini romane, che da molti anni vive a Rosora. “Già un anno fa hanno tolto il medico a Rosora per portarlo ad Angeli – dice –. Poi è stato reintrodotto grazie a un accordo con quello di Montecarotto. Ma ora ci risiamo, tra poco più di un mese saremo senza medico. Si propone un pulmino, per questi anziani, ma io dico: ‘Li vogliamo forse fare morire?’ È necessario che le istituzioni si facciano sentire in Regione, affinché ci lascino almeno il medico. Nel vicino Comune di Staffolo ci sono riusciti”.

A farle eco il parrucchiere Stefano Salvoni, che chiede di trovare una soluzione: “Non possiamo certo perdere il medico. Gli anziani sono molto preoccupati. L’auspicio è che maggioranza e opposizione si uniscano per mantenere questo prezioso servizio pubblico nel nostro meraviglioso paesino (in totale quasi 1.800 anime, ndr)”.