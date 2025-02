Paga diecimila euro per non ricevere nulla: truffa

Attratto da una vendita online di attrezzatura agricola arriva a fare quattro bonifici in tre mesi ma delle merce acquistata non ha mai visto nemmeno l’ombra. A rimanere beffato è stato un 50enne fabrianese che ha pagato in tutto 10mila euro per non avere nulla. Dietro il raggiro ci sarebbero due venditori, un uomo di 66 anni, umbro, e una donna di 36 anni, veneta. Sono finiti a processo per truffa in concorso, davanti alla giudice Antonella Passalacqua. Ieri in tribunale sono stati sentiti i testi dell’accusa, compresa la vittima del raggiro. Tra il maggio del 2021 e il luglio dello stesso anno, il fabrianese aveva risposto a due annunci di vendita distinti. Il primo, per il quale aveva fatto due bonifici istantanei, era per comprare un trincia argini e un aratrino riversibile. Avrebbe pagato in tutto mille euro, comprese le spese di spedizione. Lo stesso venditore gli aveva segnalato la disponibilità di acquistare anche un escavatore per il quale ha fatto altri due bonifici, più il pagamento del trasporto e dell’Iva, arrivando al altri 9mila euro. Nessun attrezzo è mai arrivato da lui e ha quindi sporto denuncia ai carabinieri. Attraverso i conti correnti di destinazione dei bonifici, uno bancario e uno con le Poste, i militari sono risaliti all’uomo e alla donna ora a processo. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Michele Zuccaro e Alessio Giovanelli. Prossima udienza il 13 maggio.

ma. ver.