Paga il finto fornitore: "persi" 45mila euro

Convinto di conversare con i propri fornitori, imprenditore versa oltre 45mila euro ai truffatori. Proseguono per i poliziotti del commissariato fabrianese le indagini sulle cyber-truffe commesse ai danni di alcune aziende del posto. A seguito delle ultime denunce presentate all’ufficio di polizia da alcuni imprenditori i poliziotti hanno riscontrato come le vittime avessero messaggiato per mesi con il "man in the middle", l’uomo di mezzo, credendo, invece, di conversare con i propri fornitori. L’ultimo malcapitato, impegnato nel settore della lavorazione e commercializzazione di manufatti in legno, ha spiegato di aver proceduto – come è normale che sia nei rapporti commerciali tra acquirenti e fornitori – al pagamento della merce richiesta mediante bonifici bancari sugli iban indicati dal fornitore. Il pagamento andato a buon fine era confermato anche via mail dal beneficiario, presunto fornitore. Trascorsi alcuni giorni dal pagamento, l’imprenditore però è stato chiamato dal fornitore coreano che lamentava di non aver ricevuto alcun accredito nei termini pattuiti.

Di qui la scoperta della truffa: quando il malcapitato ha spiegato al fornitore di aver già provveduto al pagamento seguendo le istruzioni dallo stesso indicate via mail, ha appreso, di aver effettuato il pagamento a favore di uno sconosciuto truffatore che aveva captato abusivamente la corrispondenza elettronica con il fornitore. È stato così riproposto il copione della cyber- truffa "man in the middle" che nelle scorse settimane ha mietuto diverse vittime nel Fabrianese: un’operazione criminale che viene messa a punto attraverso un’abusiva intromissione nella corrispondenza e-mail intercorsa tra due società legate da rapporti di natura commerciale che ordinariamente gestiscono anche mediante web-mail.

Il truffatore, dopo essere riuscito ad accedere abusivamente alla casella di posta elettronica della vittima, ha avviato una paziente attività di osservazione delle mail scambiate tra venditore e cliente in attesa che il messaggio di posta elettronica, contenente il codice Iban su cui versare la somma, giungesse nella casella di posta del cliente. In quello stesso momento è intervenuto per sostituirlo con il proprio codice Iban. A questo punto, l’ignara vittima ha eseguito il bonifico non sul conto corrente del venditore, ma su quello del truffatore. La polizia di Fabriano, raccomanda di utilizzare una corrispondenza via Pec e lancia un appello alle aziende: "Fate attenzione alle richieste dei vostri partner commerciali, specie se stranieri, quando vi segnalano nuove modalità di pagamento".

Sara Ferreri