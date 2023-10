"Paga subito o ti rovino". Ricatti e tentata estorsione al perito della Procura: il collega ha patteggiato

"Paga o ti rovino". Voleva dei soldi e gli aveva chiesto fino a 15mila euro per non divulgare informazioni che lo avrebbero messo in cattiva luce con la Procura ordinaria e con quella generale. Illazioni diffamatorie contro cui, suo malgrado, si è dovuto difendere. Sotto ricatto è finito l’analista forense Luca Russo, 52 anni, nativo di Bologna ma da tempo residente in provincia di Ancona. Un super esperto informatico che da anni lavora come perito di parte per molte Procure d’Italia oltre che per quella dorica. Tantissime le perizie che si è trovato a fare, per processi importanti e delicati come la strage di Corinaldo e, tra gli ultimi casi, quello della scomparsa di Andreea Rabciuc, la giovane rumena che viveva a Jesi. A prenderlo di mira è stato un collega, 50 anni, che lavora nel suo stesso campo, fuori dalla giurisdizione dorica. Il professionista è finito a processo per tentata estorsione e lunedì scorso, davanti alla gup Francesca De Palma, ha patteggiato la pena a 8 mesi versando 2mila euro a Russo che ha fatto una donazione a "Save the children".

L’incubo per Russo si è materializzato nei primi mesi del 2021. Tra il 31 gennaio e il 5 febbraio di due anni fa ha iniziato a ricevere dei messaggio vocali e scritti, tramite whatsapp, dal collega con il quale aveva collaborato per delle consulenze informatiche. "Ho saputo una cosa di te che terrò nascosta – è stato uno dei contenuti dei messaggi – a meno che tu non paghi, ci sentiremo presto". Stando alle accuse il 50enne sarebbe stato mosso da rancore verso Russo per lavori ed incarichi che lui prendeva e lo avrebbe minacciato con messaggi vocali e scritti che se non avesse ottenuto una certa somma, più di 15mila euro tra tutto, avrebbe diffuso e inviato al procuratore generale di allora (che era Sergio Sottani) e al procuratore capo (la dottoressa Monica Garulli) delle pagine di testo di un libro (che non è mai uscito in commercio) contenenti informazioni relative all’aiuto che Russo avrebbe proferito in passato ad un suo parente (una cosa mai accaduta). Questo al fine di screditarlo. L’invio delle pagine fu fatto solo al procuratore capo che le ricevette in pdf e in via telematica. Nel fantomatico libro veniva menzionato il nome di Luca Russo nel ruolo di testimone e che grazie alla sua deposizione ad un maxi processo in Sicilia avrebbe scagionato un soggetto coinvolto in una grossa indagine, nel lontano 1995. Russo aveva sporto denuncia subito in Procura dopo i messaggi e gli audio del collega 50enne e sulla vicenda hanno poi indagato i carabinieri.

"E’ stata una doccia fredda inaspettata – commenta Russo a vicenda conclusa – da una persona con la quale ho sempre avuto un ottimo rapporto e supportato spesso gratuitamente. Ho perdonato, il collega mi ha chiesto scusa attribuendo la reazione ad un malessere psicologico dovuto al Covid e per il quale era stato male. Non ho mai avuto scheletri nell’armadio ma minacce sì, anche da parte di ignoti e danneggiamenti. Mi è stato anche recapitato un proiettile in passato e ho avuto la vigilanza della polizia".